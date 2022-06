Podle Kryštofa Nováka z dodavatelské firmy, má prachatické hřiště jeden z nejkrásnějších výhledů v republice. „Koše, které tady jsou, jsou vhodné jak pro úplné nováčky, tak pro profi hráče,“ ujistil Kryštof Novák. Doplnil, že prachatické hřiště je vhodné i pro mistrovské soutěže a určitě ho využijí nejen místní, ale i lidé odjinud.

Prvního hodu diskem se sice zhostil prachatický starosta Martin Malý, ale o výklad správného postavení a hodu se postarali dva profíci, prachatický hráč discgolfu Ondřej Novák a zástupce dodavatelské firmy Kryštof Novák. Ti vysvětlili rozdíly v discích. „Jsou tři druhy, na kratší, střední a delší vzdálenosti,“ vysvětlil Ondřej Novák, který je garantem nového prachatického hřiště a zájemce naučí discgolf hrát.

Discgolf se hraje ve skupině čtyř až pěti hráčů a jejich úkolem je dostat disk do koše na co nejmenší počet hodů. Při včerejší ukázce se oběma hráčům podařilo dostat disk do koše třemi hody. Pak už ale náčiní předali do ruky dětem ze Základní školy v Národní ulici, které si chtěly novou hru vyzkoušet a vypadalo to, že je hra baví.

Trénovat discgolf začali také prachatičtí senioři, kteří zvažují koupi vlastních disků, aby mohli pořádat turnaje. „Zkoušíme to a moc se nám tenhle sport líbí,“ ujistila předsedkyně prachatické organizace Senioři ČR.

Discgolf může hrát úplně každý a nemusí si disk, který stojí od 250 do 750 korun, hned kupovat. V nedaleké prodejně potravin v Národní ulici si lidé mohou náčiní zapůjčit.