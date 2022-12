„Jde o druhou budovu na Šumavě, kterou v letošním roce otevíráme. Zachovali jsme její původní ráz, což cestující určitě ocení stejně jako novou čekárnu,“ uvedl na místě ředitel Oblastního ředitelství Plzeň Radek Makovec. První z opravených budov otevřela Správa železnic před zhruba měsícem ve Vimperku.

Opravu ocenil při otevření prachatický místostarosta Jakub Nepustil, který je rád, že se město pyšní opravenou historickou budovou. Jako architekt dokázal ocenit, jak byla budova opravena. Budovu rekonstruovala společnost Edikt. Její obchodní ředitel Tomáš Votava na místě upřesnil, že se opravovala více než rok.

Zdroj: Jana Vandlíčková

„V archivech jsem se dočetl, že dekret na stavbu výpravní budovy budovy a železnice z Číčenic až do Volar byl vydán osmnáct měsíců před otevřením budovy a projetím prvního vlaku. My jsme jsme ji rok opravovali, ovšem přispěli jsme k nové tváři vstupní brány do Šumavy,“ řekl.

Oprava výpravní budovy v Prachaticích vyšla na 19,9 milionu korun a začala loni v červnu.