Od poloviny května bylo v Základní škole v Národní ulici slyšet jen pracovní náčiní a další stavební ruch. Ten utichl přesně 24. srpna a do práce v té chvíli okamžitě nastoupila školní uklízecí četa. 1. září děti nepoznaly, že se tam ještě před pár dny stavělo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.