Už několik týdnů si vodáci, splouvající Otavu, jezdí prohlédnout jez v obci Přeborovice. Stal se totiž raritou - prostor mezi "kozami" je neprodyšně ucpán naplaveným dřevem.

Ucpaný jez na Otavě v Přeborovicích. | Video: Deník/Petr Škotko

Ještě v minulých dnech zde ležel obrovský topol. Navíc dřevěná bariéra funguje také jako lapač na odpadky. "Sice to vypadá zajímavě, ale je to vlastně jen nepořádek. Teď už by zátaras asi prolomila jen obrovská povodeň," komentovali situaci vodáci z Jindřichova Hradce. "Otavu jezdíme pravidelně a tady se o železné traverzy před kozami chytá nepořádek stále. Chtělo by to rychle vyčistit," dodala druhá loď.