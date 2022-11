VIDEO: Pekelný průvod bavil diváky na prachatickém náměstí

Počasí, že by ani psa nevyhnal, doprovázelo Krampuslauf 2022 na prachatickém Velkém náměstí. Pekelníkům ani divákům to ale nevadilo. Velké náměstí zaplnily stovky lidí, aby si užily pekelný průvod osmi krampus skupin z Čech, Rakouska i Německa. A bylo na co dívat.

Krampuslauf na prachatickém náměstí. | Video: Jana Vandlíčková