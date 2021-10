První říjnová sobota letošního roku přivedla k mohyle husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři na Strakonicku stovky diváků. Konala se zde připomínka slavné bitvy z 25. března 1420 a 597 let od jeho úmrtí (11. října 1424 u Přibyslavi).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.