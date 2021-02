Hezký domek s nedávno opravenou střechou na kraji města, na dvorku pobíhají slepice. Na zvonění ale nikdo neodpovídá. Bydlí zde Hana Králová, alespoň občas. Žena, které nemůžou Chýnovští přijít na jméno. Brání si svůj klid, nechce mít za domkem rušnou silnici… Ale kvůli tomu trpí celé město.

Když loni na základní kámen poklepal ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, už se zdálo, že stavbu za víc než čtvrt miliardy jen tak něco nezastaví. „Chýnovští na ni čekali desítky let, už 25 let ji intenzivně připravujeme a nebojím se říct, že se jedná o jednu z nejdůležitějších liniových staveb na jihu Čech,“ pravil tehdy ministr.

O obchvat město usiluje už desítky let. Podle měření z loňského června projelo Chýnovem téměř 15 tisíc aut, z toho zhruba 2500 kamionů. Obchvat dlouhý 3,6 kilometru má stát 262 milionů korun bez DPH. Obchvat má vést jižně od města, první plány vznikly už v roce 1940.

Bagry sice vyjely a pustily se do práce, ale zasáhl Krajský soud v Ostravě. Vyhověl žalobě majitelky pozemků poblíž trasy budoucího obchvatu a zrušil stavební povolení.

Hana Králová nesouhlasí s tím, aby obchvat vedl poblíž její nemovitosti a pozemků. Stavbu se úspěšně snaží blokovat řadu let. Už v roce 2009 žádala o posunutí silnice. „Trvám na vzdálenosti protihlukové stěny 12 metrů od obvodové stěny domu,“ uvedla během veřejného jednání v únoru 2009.

„To však nebylo kvůli dopravně technickým požadavkům možné. V úseku musí být zajištěn dostatečný rozhled pro bezpečný průjezd křižovatkou. A dál už navazují další domy ve městě,“ uvedl bývalý starosta Pavel Eybert. Rozhodnutí soudu ho překvapilo. „Jde o precedens nejenom pro Chýnov, ale i pro všechny ostatní stavby, u kterých bude ŘSD žádat o povolení,“ dodal.

Kvůli sporům o umístění stavby totiž došlo k desetiletému odstupu mezi územním rozhodnutím a následným stavebním povolením. To má stavba od loňského podzimu. Podle soudu mu ale už platnost vypršela. Rozhodnutí soudu považuje ŘSD za chybné a chystá podání kasační stížnosti. Místní neskrývají zklamání, na obchvat čekali desítky let.

Andrea Brabcová se hlavně s ohledem na svou dceru těšila, že se doprava ve městě zklidní. „Dcerka půjde příští rok do školy, tak jsem doufala, že aut ubude. Ale vypadá to, že jsem se těšila marně. Na druhou stranu chápu, že to paní Králová nechce mít pod okny,“ říká.

Mladý muž ve sportovní bundě o chvíli později zdaleka tolik pochopení nemá. Jméno říct nechtěl, o názor se ale rád podělil. „Až tady jednou srazí auto někomu děcko, tak jí ten barák lehne popelem. Ničí nám tím zdržováním životy už dost dlouho,“ nebral si servítky.

„Nejlepší by bylo, kdyby to prodala. Stejně tady vlastně pořádně ani nebydlí. A přitom nám to tu všem jen ztěžuje,“ uzavřela místní mladá maminka Lucie Švecová.

Majitelka pozemků přes svého právního zástupce vzkazuje, že je ochotna jednat, ve hře je i prodej nemovitosti. „Pokud má ŘSD nějaký návrh, jak situaci odblokovat, nechť nabídku učiní. Odkoupení nemovitosti je jedna z možností, o které lze jednat,“ řekl pro Českou televizi Martin Kolář, právní zástupce majitelky pozemků.