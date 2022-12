Ladislav Přívozník podtrh prevenci a mluvil o sdělování pravdy. "Pravdu je třeba znát a pak věřit postupům, nebát se ptát, když už nemoc přijde," řekl. I on byl velmi rád, že mohl téma rakoviny, onkologie otevřít a přispěl, že toto téma nemůže být tabu. Následovaly tři příběhy onkologických pacientů. Paní Žaneta mluvila o svém nalezení bulky a dalším postupu léčby, chemoterapie, která ji připravila o vlasy, ale jak řekla, to je to nejmenší. Všichni nejen ji popřáli sílu.