Právě ony dostaly první možnost vyzkoušet si běh na dráze, která bude sloužit nejen jim při hodinách tělesné výchovy, ale také všem Prachatičákům, kteří by si chtěli vyzkoušet jak jsou na tom například s během a padesát metrů.

Samotný ovál má 330 metrů a školáci z Národky si ho ještě do zimy určitě užijí dosytosti. Jeho vybudování vyšlo na zhruba sedm milionů korun a dvě třetiny zaplatily peníze z dotace. „Dráha byla to, co nám tu chybělo,“ zhodnotila ředitelka školy Hana Bolková.

Zdroj: Jana Vandlíčková

Národka je částečně školou se sportovním zaměřením a zároveň spolupracuje s prachatickým atletickým klubem, který vychovává nové sportovní naděje. „Ovál určitě využijí k tréninkům,“ doplnila ředitelka. Nově vybudovaný atletický ovál doplňuje ve školním sportovním areálu fotbalové hřiště s umělou trávou a kurt volejbal.