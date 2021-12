Podle Tomáše Šnorka, zaměstnance Safari Resortu, byli představitelé nebeské družiny pozváni z Nových Hradů. V resortu dělali mikuláškou akci pro děti poprvé před dvěma lety, když plánovali, čím doplnit program v rozsáhlém areálu. Premiérově tehdy uspořádali třeba i halloween. "Na podzim a v zimě není tolik návštěvníků a chtěli jsme i využít prostory, které tu jsou," poukázal Tomáš Šnorek na někdejší hospodářská stavení, nyní opravená, obklopující dvůr u hlavního objektu.

Vloni bohužel řadu akcí škrtl koronavir. Ale konat se mohla třeba drakjáda. "Byla i letos," říká Petr Šnorek, který většinou jezdí po safari s vyhlídkovým automobilem, z něhož mohou návštěvníci sledovat zblízka zvířata i velkých výbězích. "Komentované prohlídky jezdíme celoročně. I teď, ale s omezeními, která určují hygienická nařízení," uvedl Petr Šnorek a dodal, že hygienická pravidla se musela respektovat i v sobotu. Například počet návštěvníků snadno upravili pořadatelé díky tomu, že vstup byl jen na vstupenku. Zatímco jinak je samotný vstup do resortu volný. Platí se ale třeba za komentované prohlídky.

Čerti na půdě

V sobotu Byla nebeská družina rozdělena na dvě místa. Čerti na půdě nad stájemi a Mikuláš s anděli a nadílkou naproti v přízemí. Kostýmy všech byly dokonalé. Pekelníci v maskách a obaleni kožichy s řetězy a zvonci budili skutečně respekt. Na půdě vládlo přítmí, občas se rozblikal kotel a pořádné světlo bylo jen u čerta s velkými kartami. Temně rudé světlo pak vycházelo zpoza Luciferova trůnu.

Nejtěžší pro mě je, když na covid umírají mladí a zdraví lidé, říká sestřička

"Je to starý kožich, přešitý, od babičky," řekl ke své garderobě, sahající od hlavy až po paty Patrik Lavička a připojil, že prostě mají, jak co si posháněli a upravili. Podobně to bylo i řinčidly. "Zvonce jsou samovýroba, kromě kravských," doplnil Petr Glienke, který připojil, že obvykle chodí v Nových Hradech už řadu let, pokud je to dovoleno. V sobotu byl vedoucím pekelné směny Jan Hriňa jako Lucifer, jinak vede čertiska Josef Škornička.

Dárek u vousáče

Kdo se třeba i s pomocí rodičů dostal přes čerty, měl u Mikuláše dárek, za který stačilo říct i jen krátkou básničku. Někteří obdarovaní, hlavně ti nejmenší, sice ani s nápovědou a pomocí říkání nezvládli. A pro jistotu odmítli i focení s neznámým vousatým mužem v nezvyklém oblečení a v náruči maminek chtěli být co nejrychleji zase na dvoře a u zvířátek, ale potěšení z dárků je stejně čekalo.

VIDEO: Čert varoval hříšníky už před jízdou. Podívejte se, jak byl přesvědčivý

V areálu nedaleko Hluboké u Borovan chtěli mít letos i živý betlém, ale to nedovolila současná hygienická situace. Kdo by si chtěl ale vedle dalších atrakcí prohlédnout betlém dřevěný s pobíhajícími malými kozlíky, ten má šanci po celý advent.