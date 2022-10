VIDEO: Legiovlak zavítal do Tábora. Připomněl sibiřskou anabázi našich vojáků

Muzeum Československé obce legionářské (ČSOL) pohybující se po kolejích zavítalo do Tábora. Věrnou kopii legionářské soupravy z let 1918 až 1920 je možné obdivovat do neděle. Po víkendu se muzeum vydá do Písku, následně do Vodňan a Blatné. Informace podají a dotazy zodpoví téměř nefalšovaní legionáři.

Legiovlak zavítal do Tábora. Připomněl sibiřskou anabázi našich vojáků. | Video: Deník/Jiří Dintar