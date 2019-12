Jednotlivé třídy si každoročně připravují vystoupení pro své spolužáky, které zároveň hodnotí porota smajlíky. Na scéně se vystřídalo jedenáct vystupujících, od nejmladších studentů víceletého gymnázia po ostřílené studenty z ročníků třetích. Organizace se ujali studenti čtvrtého ročníku.

Největší úspěch měli v letošním roce studenti třetích ročníků. Třetí B zapojila do do svého vystoupení třídního učitele Lukáše Šmahela a výstup nazvali The Šmahel Show. Septima (7. A) za vydatné pomoci pana učitele Jana Holuba zase předvedla vystoupení Men in Black. Už před jejich nástupem na scénu bylo jasné, že se bude dít cosi neobvyklého. Pořadatelé totiž roztáhli přes celé pódium plachtu, důvod byl jednoduchý, "Muži v černém" cákali vodu nejen po sobě, ale také po první řadě publika. Diváci studenty obou třetích ročníků odměnili dlouhotrvajícím potleskem a 7. A (septima) si od porotců vysloužila nejvíce smajlíků a tedy vítězství letošního ročníku Třída baví třídu 2019. Foto: Veronika Nebeská ml.