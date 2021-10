Václavská pouť v roce 2022 bude nejen pro Strakonické představovat jeden důležitý mezník. Uplyne 50 let od zahájení zkušebního provozu plaveckého stadionu na Křemelce. Na tu dobu jednoho z nejmodernějších sportovních areálů v republice.

Na střeše plavečáku. | Video: Deník/Petr Škotko

V té době mi bylo šest let a čtyři měsíce. Dodnes vzpomínám na okamžiky, kdy jsme pak jako školáci jezdili z Katovic na plavání. Na spolužáka Vláďu, kterému rodiče dali sebou přezůvky do vody, na tu pachuť chlóru, zarudlé oči a fronty na limonádu u bufetu. Ani ve snu mne tehdy nenapadlo, že se jednou budu dívat na torzo tohoto stánku plavání a vodního póla. V současné době totiž bazén prochází obrovskou rekonstrukcí střechy, která odhalila závady tak rozsáhlé, že její konec je v nedohlednu. Závady, které možná mají svůj prvopočátek už krátce po oficiálním uvedení do provozu v roce 1973…