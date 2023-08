Náměstí malého městečka nedaleko jihočeské Třeboně zaplnili v sobotu 26. srpna krasavci na kolech. Čekala je tady akce Cesta kolem Světa. „Musejí objet rybník Svět a plnit úkoly. Vše je ale humornou a zábavnou formou,“ řekl organizátor Petr Jirsa ze Strakonic.

Veteráni v Chlumu u Třeboně. | Video: Deník/Petr Škotko

Mezi úkoly patřilo například ve větách rozpoznat značku vozidla, házet šipky na terč, hrát minigolf a podobně. „Mají na to celý den a čekají na ně skvělé ceny – třeba kožené kukly nebo poháry,“ dodal.

Motorkáři Jiří a Barbora Richterovi dorazili z Kostomlat pod Milešovkou. „Vyjeli jsme ve čtvrtek a udělali jsme si malý výlet přes Strakonice. Najeli jsme takových 450 kilometrů, hlavně po jihočeských objížďkách. Strašné silnice,“ řekla Barbora. Cestu urazili na japonském stroji Suzuki GR 650, rok výroby 1987. „Není to snadné ji udržovat. Stojí to dost peněz a díly moc nejsou. Ale je to prostě koníček,“ dodal Jiří.

Mezi klenoty na kolech rozhodně patřila Tatra 57 A z roku 1937. Z Třeboně s ní dorazila posádka Petr Hanzal, Jana Vítková a Marek Šťastný. „Vyráběla se v Kopřivnici a patřila mezi velmi oblíbená auta třicátých let. Já ji objevil ve stodole, kde byla padesát let,“ řekl její majitel a fanda veteránů Petr Hanzal, v civilu pedagog na univerzitě.

Akce se podle hrubého odhadu zúčastnilo na 200 vozidel.