Ten nakonec rozhodl, tady máte mapu Volar a rozmístíte tam pekelně dobré a těžké úkoly. O páteční noci vyslal sám vládce pekel družinu čertíků, aby rozmístili po městě úkoly, které budou plnit nejen malý, ale i velcí hříšníci.

Úkolů bylo devět a začínalo se od čertovského hnízda, které bylo u Domečku, tedy místo, které všichni dobře znají. Zde byla připravena čertovská schránka, ve které byly obálky a zevrubný plán městečka a tužka pro napsání toho co bylo třeba, jak typická čertí řeč. V sobotu i neděli se tak městem procházeli malí i velcí hříšníci a plnili úkoly.

Vstupem do pekelné brány vše začalo. Nebylo to jednoduché, neb vchod nebyl zrovna velký. Kdo prošel, plnil úkoly a zároveň se prošel městem. Devět zastavení začínalo u pošty a pokračovalo městem i parkem, a plnily se úkoly též u základní školy. Vše končilo na náměstí. A v neděli byl čertí den to v hodině čtrnácté přiletěl Lucifer a místní peklo otevřelo v bráně Domečku peklo volarské. V něm nechal čertici Lucindu s čertíčkem, aby zde by pod přísným dohledem dětské i velké hříšníky porovnali. Lucinda i čertík zkoumali jejich hříchy, za které je k nim poslala čertovská babička s pomocníkem, a bylo jich dost. Ve Volarech jsou děti hodné a za hříchy se omluvily a slíbily, že budou již hodné a lepší a poněvadž Lucifer byl v dobrém rozmaru hříchy volarským hříšníkům odpustil. Pekelně dobrý víkend se vydařil a nejeden volarský hříšník si odnášel čertovsky dobrou odměnu. Lucifer potom roztáhl svůj dlouhý kabát a malý čerti s Lucindou i s ním to vzali hromadnou domů.

Ladislav Beran