Vlaky z Vimperka do Lenory začaly po trati jezdit přesně v roce 1900. Právě tenhle úsek železniční trati Strakonice – Volary byl posledním zprovozněným.

Vlak musí zdolat jednosměrný železniční viadukt v Kubově Huti, aby pak mohl zastavit na nejvýše položené železniční zastávce v České republice. Tím titulem pyšní zastávka Kubova Huť, která leží v nadmořské výšce 995 metrů nad mořem.

Kubova Huť: nejvýše položená železniční zastávka v republice

Na konci loňského roku Správa železnic oznámila rozsáhlé opravy na tratích takzvaných šumavských lokálek, tedy i na trati Strakonice – Volary. Stavební práce Správy železnic zastavily vlaky začátkem dubna. „V termínu od 4. dubna do 17. června budou všechny vlaky v celé trase nahrazeny autobusovou dopravou,“ informuje provozovatel vlaků na trati GW Train na webových stránkách.

Opravy na kolejích vyřadí vlaky, až do června je nahradí autobusy

Železničtí viadukt u Kubovy Huti, který chce Správa železnic odstranit a postavit úplně nový.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováOpravou měl projít také železniční viadukt poblíž Kubovy Huti. Opravený železniční most by měl následně zajistit bezpečnější a rychlejší průjezd vlaků. Most by se měl bourat a postavit úplně nový. Oprava železničního mostu u Kubovy Huti vyjde na přibližně 30 milionů korun. Práce SŽ ale komplikují opravy silnic. V současné době je totiž zcela uzavřena silnice z Kubovy Huti na Borová Lada, která se opravuje. Pode informací mluvčí jihočeského Krajského úřadu Hany Brožkové krajský úřad zamítl podanou žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky. „Objízdná trasa byla navržena po silnici II/167, která bude do poloviny roku rekonstruována za úplné uzavírky. Nová žádost podána k dnešnímu dni nebyla,“ uvedla Hana Brožková. Silnice by měla být hotová 20. července.

Opravy na trati Strakonice – Volary ale nejsou jediné připravované pro letošek. Opravovat se bude i v další části Šumavy. „Mimo hlavní turistickou sezonu se předpokládají ještě opravy trati a mostů na úseku mezi Novou Pecí a Černým Křížem,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Celkem by opravy na železnicí na Strakonicku a Prachaticku měly stát kolem osmi set milionů korun.