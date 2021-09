Projekt na navýšení kapacitu vodojemu Fefry nad internátem prachatické pedagogické školy má vedení města Prachatice v ruce. „Dokonce jsme už požádali o dotaci, ale nebyli jsme úspěšní,“ popsal začátkem týdne starosta Prachatic Martin Malý. Dodal, že o dotační peníze město požádá znovu.

Vody z místních zdrojů mají Prachatice dost. Vodojem je ale malý a velká část vody odtud odtéká. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Podle prachatického starosty je totiž navýšení kapacity vodojemu strategický krok pro budoucí generace. „Vody z vlastních zdrojů máme dostatek. Soustavu připravenou na to, abychom ji mohli začít posílat do dalších částí města,“ vysvětlil. Rozhodně ale nejde o to, aby celé město bylo zásobováno vodou z vlastních zdrojů. To podle něj není možné. I když Martin Malý připouští, že se současného stavu odběru čtyřiceti procent vlastní a šedesáti procent římovské vody, by to mohlo být vyrovnané, tedy padesát na padesát. „Vody máme k dispozici dostatek. V současné době se nádrž ve vodojemu dvakrát až třikrát za den vymění a část nezachycené vody odtéká. Malá kapacita vodojemu nás limituje. My chceme docílit většího záchytu vody do nádrží, což by nám mohlo pomoc například v případě havárie a ještě bychom mohli vlastní vodou zásobovat další lokalitu ve městě,“ zdůvodnil, proč se vedení města Prachatice snaží kapacitu vodojemu navýšit.