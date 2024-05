V posledních letech sbírají Vacovští jeden titul za druhým. V roce 2019 Pavlína Kopáčiková získala titul pro nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. V roce 2022 Pavla Valtová převzala cenu Jihočeský knihovník roku. A v pátek 24. května byla oceněna celá obec. Vacov má Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku na jihu Čech 2024, jako první obec na Prachaticku.

Šup s porotci na valník a provést je obcí. Vidět totiž musejí všechno. | Foto: Obec Vacov

Přihlásili se poprvé a zvítězili. Na komisi se totiž připravili tak dokonale, že porotci Vacovským neměli co vytknout, navíc se po vesnici svezli v alegorickém voze. „V našem případě platí přišli – viděli – zvítězili,“ říká s nadsázkou Zlatá Ámoska, zastupitelka a patriotka Pavlína Kopáčiková. Jedním dechem dodává, že celá obec má obrovskou radost. „Když jsme se to dozvěděli, děti byly akorát na obědě, radostí málem zbouraly jídelnu,“ popisuje první pocity po zjištění, že Vacov na jihu Čech vyhrál a postupuje do národního kola. Právě vacovští školáci vydatně pomáhali při prezentaci, když komise přijela na hodnocení obce samotné. „Bylo to náročné, ale krásné, moc jsme si to užili,“ potvrdila Pavlína Kopáčiková a se smíchem dodala, že scvrknout celoroční život v obci do dvouhodinové prezentace pro porotu nebylo nic snadného. „Tak trochu jsme si připadali jak ve Slunce, seno …,“ zhodnotila Zlatá Ámoska.

Ve Vacově mají snad všechno, co lidé k životu potřebují. Nově opravenou školu, nové náměstí, domov seniorů, cukrárnu, motokrosovou trať, koupaliště, sjezdovku i rozhlednu…. Výčet by byl ještě o dost delší. „Chybí nám ale hřiště. Takové to pro všechny, dneska se říká multifunkční. To bychom si moc přáli,“ řekl vacovský starosta František Čtvrtník. I tak ale výhru ve Vacově nečekali a vůbec s ní nepočítali. „Pocit je ale neskutečnej,“ říká a dodává, že prý mu, ač je chlap, i slza ukápla a vůbec se za to nestydí. Do soutěže šla celá obec s tím, že chce odprezentovat neskutečné množství práce za posledních dvacet let. „A není to naše zásluha. Je to zásluha všech v obci a především bývalého pana starosty Miroslava Roučky,“ vyzdvihl svého předchůce, který Vacovu starostoval posledních dvacet let. „To, co jsme komisi prezentovali, je z devadesáti devíti procent zásluha minulého vedení,“ ujistil vacovský starosta, který oceňuje i to, že zastupitelé drží spolu a na všech důležitých věcech se shodnou.

Oslavička se chystá

Titul Vesnice roku 2024 na jihu Čech se musí náležitě oslavit. Gratulace od starostů z jihu Čech ale starosta František Čtvrtník přijímá od pátečního oběda. „Už při přípravách jsme si řekli, že ať to dopadne, jak to dopadne, oslava bude,“ uvedl se smíchem vacovský starosta a prozradil, že oslavy budou tentokrát dvoudenní. Slavit se totiž bude v pátek 19. července a plynule celá obec přejde do Fotbalobraní s Vojtou Dykem, které je už dlouho naplánované na sobotu 20. července. „Myslím, že vítězové jsme i bez titulu. Spolupráce všech lidí v obci je totiž jedinečná a skvělá,“ dodal s tím, že teď ještě Vacováci musejí sebrat „hozenou rukavici“ a ukázat, co Šumava dokáže a připravit prezentaci do republikového finále.

VIDEO: Vacovští školáci mají nové učebny na půdě, ukázali je rodičům

Případné finanční odměny spojené se ziskem titulu Vesnice roku 2024 plánuje starosta rozdělit mezi spolky. Ony pomáhaly s prezentací a výhra je vlastně také jejich zásluhou.

Táhnou za jeden provaz

Vacov je od pátečního poledne v jedné velké euforii. Aby také ne. Výhra v prestižní soutěži Vesnice roku je totiž jedinečná i tím, že Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku získala obec z Prachaticka vůbec poprvé v historii klání, která sahá až do roku 1995 (soutěž se nekonala pouze ve dvou covidových letech 2021 a 2022).

Učitelům v republice letos vládne Pavlína z Vacova

Výhra v podobě Zlaté stuhy za Vesnici roku v Jihočeském kraji 2024 je nádherná. „Moc si toho ceníme,“ říká místostarostka Veronika Šťastná. „Musíme si ale poděkovat všichni. Žijeme v místě, který je náš domov a všichni to cítíme stejně. Jsme tu skvělá parta a dokázali jsme to společně,“ vysvětlila s tím, že jediné náklady na přípravu celé prezentace byla zmrzlina pro děti. Lidé z Vacova, kterých tam žije zhruba patnáct stovek, se zapojovali postupně, dobrovolně a ve svém volném čase. Odměnou jim byla nejen skvělá zábava při přípravách, ale také vítězství. „Je tak krásný, jak jsme drželi a držíme spolu,“ doplnila místostarostka s tím, že když má člověk rodinu a má takové místo, které je pro něj domovem. Tak to je nejvíc, co může mít. Ocenila spolky i všechny Vacováky, že se zapojují do akcí celý rok, jen za loňský rok jich bylo na pět desítek. „Ženské tady zdobí náměstí, dělají betlémy, děti chodí zpívat do domova seniorů, prostě tu vládne pohoda,“ popsala a připomněla, že v posledních deseti letech se podařilo při Fotbalobraní s Vojtou Dykem vybrat statisíce na dobročinné účely.

Prezentace ve vládě

Vacovští ani v posledních dvou letech nespí na vavřínech. Daří se jim připravovat další investice do šumavské obce. „Máme se tu sice dobře, ale chybí nám také možnost bydlení, musíme přitáhnout mladé lidi,“ říká jako zastupitelka Pavla Kopáčiková. Starosta Čtvrtník dodává, že na pondělí se chystá prezentace vacovského projektu na bydlení před vládou. Vacov má totiž připraveny pozemky nejen pro stavbu rodinných domů, ale také na domy bytové, kde chce v příštích letech zajistit nájemní bydlení. „I to jsem se dozvěděl dnes a je to pro nás velká věc a obrovský úspěch,“ zakončil vacovský starosta.