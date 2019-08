Svá kreativní díla vytvořili nováčci, účastníci 1. ročníku se nenechají zahanbit a směle inovují. Do soutěže krásy starých bicyklů se podle vedoucí infocentra Lenky Horejskové přihlásilo 46 kol včetně jednoho kolečka a gumokola. „Projekt sklidil velký ohlas, letos po našem vzoru udělali soutěž také v Lomnici. Veselá kola se rozšiřují do okolí, což nás těší,“ prozradila úvodem.

„Novinkou je například Cyklovláček pracovníků železniční stanice, nápadité byly dámy z domu s pečovatelskou službou a mezi bicykly najdete i jeden s rajskými jablky,“ vybrala nejzajímavější nápady.

Krásu kola ve stylu Provence patřící Kavárně a cukrárně U Fialky podle majitelky Kateřiny Bromové ohrožuje hmyz. „Vysadili jsme květiny million bells a i přes ošetření všelijakými přípravky nám radost z květů kazí mšice,“ sdělila smutně.

Oproti loňsku zvolili jiné osázení. „Loni jsme měli keříky a levanduli, letos jsme to pojali jinak,“ objasnila. V každém ročním období má podle cukrářky bicykl kouzlo. „Na podzim jsme tam umístili fialové macešky, které dokonce přezimovaly,“ upozornila Kateřina Bromová.

V akci vidí smysl hlavně proto, že tím místní zkrášlují město a také to baví návštěvníky. „Je to rozhodně lepší než klasické truhlíky, takové originální. Všichni se hned ptají, turisty posíláme do infocentra, kde dostanou i mapu, podle které kola mohou hledat,“ upřesnila.

Lidé mohou přidělit hlasy dvěma způsoby. „Lajkuje se na facebookové stránce infocentra. Ti, co nemají přístup na internet, mohou přijít osobně a my jejich hlas přičteme,“ zmínila možnosti udělení sympatií Lenka Horejsková.

Květinové dekorace se dočkají ještě druhého hodnocení, a to od odborné poroty, která je složená ze zástupců města a Veselských služeb.

Nejvíce ohlasů zatím má a prvenství si drží bohatě rozkvetlé Kadeřnické kolo Mariky Syrovátkové. Hlasovat je možné až do 10. září. I letos se mohou zapojit hraví návštěvníci, kteří dostanou drobnosti za zaslání své originální fotografie s jakýmkoliv Veselým kolem.