„Když se dostane do útulku zanedbaný pes, přivezou ho po domluvě ke mně do salonu. Postarám se o to, aby se cítil lépe, vykoupu ho, ostříhám drápky, dělám i dentální hygienu, spolupracuji s veterinářem,“ popsala postup Čechová. Do rukou už se jí dostali psi v různém stavu.