Boubín - Zřejmě po dlouhých desetiletích, či možná poprvé v dějinách bude vimperský farář žehnat městu a světu přímo z vrcholku 1362 metrů nad mořem vysokého Boubína, a to u příležitosti první boubínské pouti ke všem šumavským světcům a sv. Hubertovi.

POUTNÍ MÍSTO. Boubín má šanci se po kapli v Borových Ladách stát dalším významným poutním místem regionu. Zda se to podaří, ukáže jak sobotní pouť, tak hlavně následující roky. | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Výstup ke kapli

V sobotu v poledne 21. června by měli poutníci ať již ti, co vyjdou v osm hodin od vimperského kostela, či zvolí jinou trasu, stanout na nejvyšším bodě vnitřní Šumavy, kde bude slavné Urbi Winterberga et Orbi a poté sejít k zámečku. Tam totiž začne o hodinu později v kapli zasvěcené sv. Hubertovi bohoslužba.

Jaroslav Pulkrábek

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 19. června 2008.