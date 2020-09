Veřejné ohniště u „škváráku“ v Prachaticích lidé podle zanechaných stop využívají. Nepořádek tam ale není. Jen pár odpadků pod „přetékajícím“ košem. Alespoň tak to u veřejného ohniště vypadalo včera ráno.

Místostarosta Prachatic Jan Klimeš (ČSSD) řekl, že ohniště u škvárového hřiště je jedním ze dvou, které město chce lidem nabídnout. To další by mohlo vzniknout na Lázních sv. Markéty. „Letos to určitě nebude. Chceme o tom nejprve mluvit s obyvateli,“ ujistil. K dispozici zůstalo také ohniště na Dubovém vršku. „To u škvárového hřiště mají lidé ze sídliště blíž. A také je na očích. Snad tam nebudou problémy s hlukem, případně ničením laviček,“ věří Jan Klimeš.

Vybudování ohniště vyšlo městský rozpočet na zhruba dvacet tisíc korun. Prostor na oheň ve vydlážděný, tráva v jeho okolí vysekaná. Městské lesy vyrobily a instalovaly lavičky ze dřeva. Nechybí popelnice na žhavý popel ani odpadkový koš. „O případném doplnění mobiliáře se rozhodneme podle toho, jak budou lidé dodržovat návštěvní řád,“ řekl místostarosta.

Dřevo, které poslední z návštěvníků nepoužil, úhledně složené pod jednou z laviček. Dřevo si ale každý musí donést vlastní. Podle místostarosty Jana Klimeše ale není problém požádat o dřevo Městské lesy. „Nechceme dávat kontejner se dřevem, jak někteří navrhovali,“ řekl Jan Klimeš s tím, že využívání veřejného ohniště blízko obytné zástavby radnice teprve zkouší. Pokud bude fungovat, jak má, dalším inovacím se prý vedení radnice bránit nebude.