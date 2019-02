Vimperk - Za vykácené stromy budou růst nové jinde po městě, staré bazény se začnou bourat.

Bývalé koupaliště se změnilo ve staveniště. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Přibližně měsíc k dobru má firma Aldast, která začíná s pracemi na novém koupališti ve Vimperku. Nahrávají tomu letošní příznivé klimatické podmínky pro stavební činnosti.



Začátkem března převzala staveniště, navezla do areálu stavební buňky a zahájila přípravné práce související s výstavbou. „Práce začala naplno," potvrdil vedoucí odboru investic a údržby MěÚ Vimperk Michal Janče s tím, že firma má v plánu začít s bouracími pracemi starých betonových bazénových van do konce tohoto týdne. Přitom v původních plánech města bylo začít s pracemi až o měsíc později. „Máme měsíc k dobru," dodal.



Ne všem Vimperákům je ale činění firmy po chuti. „Za Vokatého se tu báli uříznout větev. Tohle je spoušť, nevím, jestli všechny stromy museli opravdu pokácet," podotkl jeden z obyvatel města, když přes plot sledoval počáteční práce dodavatele. Podle Michala Jančeho ale kácení bylo nezbytné. „To, co je vykácené kolem bazénů a v nejbližším okolí, bylo nutné pokácet z důvodu stavebních prací. Každopádně platí, že jsme povinni provést náhradní výsadbu v rámci města," potvrdil Michal Janče.



Kolik stromů nakonec bude vysazeno i v rámci areálu koupaliště, není úplně zřejmé. „Pokud se podaří dostavět areál vodních sportů až do poslední páté etapy, mnoho místa na náhradní výsadbu vzrostlých stromů přímo v areálu nezbývá. Dostavba kryté haly totiž zabere plochu, kde jsou dnes dva velké bazény skoro až k oplocení a v plánu je v poslední etapě doplnění areálu o ještě jeden venkovní bazén. Musí zůstat i plocha pro slunění," doplnil.



To je ovšem otázka dalších let a především dostatku volných finančních prostředků na realizaci kompletního areálu podle jednotlivých navržených a schválených etap. V tuto chvíli se začíná teprve s první etapou, která zahrnuje především výstavbu jednoho bazénu s několika plaveckými dráhami a vodními atrakcemi a především přípravu podloží tak, aby v budoucnu bylo možné bez dalších zásadních zemních úprav začít s výstavbou dalších etap včetně zastřešení bazénu a objektů zázemí plánovaných v dalších dvou etapách. „Aktuálně se nepočítá s výraznější rekonstrukcí existujících šaten a sociálů. Objekt projde pouze základní údržbou. Co se týká venkovních ploch, odstraní se všechna bazénová tělesa, čistička a místo toho se objeví blok, který bude schovaný pod zemí a navenek bude patrný jen nový bazén. Budovat se bude i nová splašková kanalizace a nová přípojka pro napouštění vody do nového bazénu," shrnul vedoucí odboru investic. První etapa má tedy řešit především nový bazén, ale s tím i statické zajištění podkladu pro budoucí stavby a zastřešení. Druhá etapa má zahrnovat výstavbu nového bloku šaten a sociálních zařízení, třetí pak dostavbu druhého bloku pro restauraci a fitness centrum, čtvrtá etapa počítá se zastřešením bazénu a bloku budov a poslední, pátá etapa, zahrnuje už jen stavbu venkovního bazénu.



V původním návrhu byla i instalace panelů na solární ohřev vody, která se ale do konečné podoby prováděcí dokumentace nedostala. „Problém byl v tom, že solární panely nebylo možné zapojit do projektu k žádosti o dotaci. Každopádně by bylo vhodné, pokud by se tato část dostala do druhé etapy spojené s výstavbou šaten. Každopádně pokud by se podařilo najít peníze a do doby, než se vybudují nové šatny, osadit několik panelů na ohřev, určitě by to pomohlo prodloužit sezonu. Nicméně voda v bazénu by měla být podstatně teplejší, než tomu bývalo v minulosti už jen z toho důvodu, že nebude docházet k jejímu úniku z bazénových van a neustálému dopuštění z řadu, kdy se voda nestíhala dostatečně prohřát," dodal Michal Janče.