Věra Vávrová: Titul je oceněním práce všech

Vimperk - Živnostnicí Jihočeského kraje pro letošní rok se stala Věra Vávrová z Vimperka. Sedmadvacet let stojí v čele firmy VaVi, která se zabývá šitím košilí.

Věra Vávrová.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Jak sama uvádí, titul, který získala, je pro ni obrovským překvapením. „Vůbec nevím, kdo nás přihlásil. Dostala jsem jen e-mail, zda s nominací souhlasím, na ten jsem odpověděla, že ano, ale nepřikládala jsem tomu žádnou důležitost. A najednou jsem živnostnicí kraje,“ zhodnotila svou účast v soutěži.

Věra Vávrová

Podnikání se věnuje 27 let, stojí v čele firmy VaVi.

Je vdaná, má dvě děti, syna a dceru (Jiří a Věra).

Zaměstnává 18 lidí jen ve Vimperku.

Před několika dny získala titul Živnostník roku 2017.

Výrobna firmy je od samotného začátku ve Vimperku, v Českých Budějovicích a v Praze pak má prodejny. S šitím košilí začínala před více než dvaceti šesti lety Věry Vávrová doma doslova na koleni. „Pak jsem měla dílničku v garáži a dnes už máme ve Vimperku celkem osmnáct zaměstnanců, s prodejnami dohromady šestadvacet,“ spočítala Věra Vávrová.

Jedním dechem dodává, že své ocenění vidí hlavně jako ocenění práce pro zaměstnance firmy. „Bez nich bych nemohla být živnostnicí roku. Je to hlavně jejich úspěch,“ říká skromně.

I když Věra Vávrová stojí v čele firmy, do jejího chodu se zapojil i syn Jiří, který ji podle Věry Vávrové postupně přebírá. „Jsme rodinná firma, zapojujeme se všichni, včetně manžela a dcery. Bez podpory rodiny a skvělých holek, které košile šijí, by to prostě nešlo,“ poznamenala k úspěchu firmy.

Košile vimperské firmy mimo jiné nosí čeští olympionici. Věra Vávrová ale doplňuje, že firma obléká také vimperskou dechovku. „Jsem hrdá na to, že košile nosí i místní muzikanti. Nerozlišuji, kdo naše košile obléká, pro nás je důležitý každý, kdo je rád nosí,“ dodala.