„Počítala jsem s tím, že otevřeme už od pondělka,“ hodnotí. Restaurace mohou otevřít ve čtvrtek. „V deset bude směna na place a lidé se mohou přijít normálně najíst,“ ujišťuje.

Kapacita lokálu bude snížena na polovinu. „Já doufám, že lidé přijdou. My jsme připraveni a na rovinu říkám, že každý den je znát. Všichni víme, že prosinec bývá na tržby dobrý,“ říká a vzpomíná na jaro. To prý pro ni bylo úplně nejhorší období. „Teď na podzim už tak nějak člověk věděl, do čeho jde a žádosti o kompenzace fungují,“ vysvětluje. Suroviny na vaření zatím neobjednala nebo jen takové, o kterých věděla, že se spotřebují. V pondělí v Almaře jen chyběla cedulka s číslem kapacity hostů. „To je hned a všechno ostatní jako dezinfekce u vchodu, je připraveno. To už po prvním rozvolnění máme vychytané,“ uzavírá Věra Roučková.

Hotel, který je součástí restaurace Almara v Prachaticích, měl za poslední dva měsíce asi čtyři hosty. "Mohli se ubytovat jen lidé, kteří byli v Prachaticích pracovně," zhodnotila Věra Roučková s tím, že momentálně nemá žádné rezervace. Lidé se odhlásili a podle majitelky bude rezervací do konce roku jen minimálně. Čtvrteční otevření hospod proto vítá.

Uklizeno a vše připraveno na otevření má také prachatický bar Club 111 v Křišťanově ulici. „Otevřeme v pátek,“ řekl Libor Hykyš, provozovatel oblíbeného lokálu. Za léta jeho provozování už má vyzkoušeno, že do nočního podniku během pracovního týdne mnoho lidí nepřijde. Hlavní nápor hostů očekává o víkendu, i když pravidlo, že musí zavřít už v deset hodin, podnikání v nočním podniku příliš nepřeje. „I tak se těšíme, že po dvou měsících můžeme do práce,“ konstatuje.

První hosty je očekává také Club Byblos ve Starokasárenské ulici, který jako jediný ve městě nabízí i sportovní vyžití v podobě bowlingu nebo šipek. „Jsme připraveni a otevíráme hned ve čtvrtek,“ řekl Jaroslav Šimek, jeden ze spolumajitelů.

Čtvrteční ráno netrpělivě očekává také Roman Kahuda, majitel obchodu se sportovními potřebami v prachatickém Knížecím pivovaru. „Zboží pro zimní sezonu máme od října, zatím jsme neprodali ani kus,“ hodnotí Roman Kahuda a ujišťuje, že čas na přípravy nepotřebuje, už ho měl dost, a tak klidně otevře z hodiny na hodinu. „Jen otočíme klíčem a lidé mohou přijít. Už aby to bylo,“ směje se a dodává, že otevřeno bude od devíti hodin.