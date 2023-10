Parkování na Velkém náměstí v Prachaticích v době kulturních akcí je obrovský problém. Auta stojí nejen na parkovišti ale i po celém obvodu náměstí. Ví to i městská policie a v době akci je k řidičům shovívavá.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Snahu problém s parkováním řešit mají nejen strážníci, ale také ředitelka Kulturních a informačních služeb města Prachatice (KIS) Věra Houšková. „Chápeme, že řada divadelních předplatitelů a návštěvníků kulturních akcí je přespolních a jinak než autem se do Prachatic nedostane. Logické také je, že jejich cesta vede rovnou na náměstí,“ konstatuje ředitelka KIS. Také proto domluvila s Městskou policií v Prachaticích několik pravidel a žádá návštěvníky kulturních akcí o jejich dodržování. Jde hlavně o to, aby lidé parkovali v místech náměstí, která jsou k tomu určená. Tedy v placené částí náměstí. V době, kdy začínají kulturní akce KIS je většinou parkování už neplacené. „V případě, že je parkoviště plné, mohou lidé parkovat také podél radnice nebo Národního domu, ale v místech, která nejsou určena pro rezidenty,“ upřesnila. Rezidentská místa jsou označena značkou s dodatkovou tabulkou. V případě, že budou i tahle místa plná, mohou návštěvníci využít prostoru komerční zóny.

Problém mají strážníci tehdy, pokud auta stojí na chodnících, místech pro rezidenty nebo tak, že brání vjezdu vozidel záchranky či hasičů. Což se historickém centru Prachatic může stát velmi snadno. Pokud už není místo k zaparkování přímo na Velkém náměstí měli by řidiči využít plochy v Zahradní ulici. Varianta je i v areálu bývalých kasáren. Zkratkou přes hospic lze na náměstí dojít za pár minut. „Při posledním představení ve středu večer byli na náměstí dva strážníci, kteří byli připraveni s parkováním pomoci,“ uvedla. Nechce totiž dojít do stádia, že majitelé aut budou za špatné parkování v době kulturních akcí dostávat pokuty. „Musíme najít kompromis, jinak bychom mohli dojít do fáze, že parkování ve dnech kulturních akcí bude na náměstí úplně zakázané,“ zakončila Věra Houšková.

