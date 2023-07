Narodila se 15. července 1923, v sobotu oslavila sté narozeniny. Parádní jubileum si Věra Havelková z Prachatic užila nejen se svými nejbližšími, synem Jiřím, snachou Miladou a pravnukem Simonem, v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích.

Sté narozeniny oslavila Věra Havelková z Prachatic, do Domova seniorů Mistra Křišťana jí přišel blahopřát prachatický starosta Jan Bauer. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Sté narozeniny oslavila Věra Havelková z Prachatic, do Domova seniorů Mistra Křišťana jí přišel blahopřát prachatický starosta Jan Bauer.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková„Starají se tu o mě parádně, jsem tady spokojená,“ odpověděla na otázku prachatického starosty Jana Bauera, který přišel paní Havelkové k jejímu kulatému jubileu blahopřát spolu s matrikářkou Jarmilou Peškovou. Ředitelka Domova Mistra Křišťana Hana Vojtová se připojila s dortem, kde se skvěla číslice sto. Mezi gratulanty nechyběl ani zástupce Jihočeského kraje. S květinou a přáním dorazila Lucie Kozlová. V prachatickém domově jsou tak trochu na takové kulaté oslavy zvyklí. Loni v září tam sté narozeniny slavila Marie Záhrebová. „Letos by stovku oslaví další obyvatelky Prachatic,“ prozradila Jarmila Pešková.

Věra Havelková sice pochází ze Semic u Písku, ale v Prachaticích strávila většinu svého života. Přistěhovala se do města v roce 1956 s rodinou. Už v Písku pracovala jako civilní zaměstnanec u armády a v práci pokračovala i v Prachaticích na vojenské správě. Poté až do odchodu do penze pracovala na personálním oddělení Agrostavu. V Prachaticích také vychovala své dva syny Jiřího a Zdeňka. Při oslavě prozradila, že mezi její záliby patřilo šití a vaření.

V Domově seniorů Mistra Křišťana žije pět let a je tam moc spokojená. „Mám samostatný pokoj a je to tu tak trochu jako v lázních,“ vyprávěla gratulantům s úsměvem. Starostovi Janu Bauerovi povyprávěla nejen o své práci, ale také vzpomínala na Prachatice v dřívějších dobách. Připila si s gratulanty na zdraví šampaňským, ale po ochutnání ho bez váhání vyměnila za pivečko. „To já mám nejraději,“ ujistila. Dodala ale, že k chuti a na trávení si ráda dá i „panáčka“ becherovky. „To mi doporučil kdysi pan doktor po operaci žlučníku,“ zdůvodnila a dodala, že becherovka jí moc chutná namíchaná s coca-colou.