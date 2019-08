Přitom, už vloni se při předvolební kampani jedné z politických stran, která promítala v prachatickém parku Parkán, ukázalo, že zájem ze strany veřejnosti o promítání je.

„Je to možná varianta do dalších let, než bude letní kino opravené,“ připouští Jan Klimeš, prachatický místostarosta, že by město mohlo na Parkáně promítat.

Úspěch v regionu slaví venkovní promítání Kinematografu Bratří Čadíků. Ukazují to nejen Chlumany, ale nově i Vlachovo Březí. „Zájem byl obrovský,“ potvrdil Pavel Kouba, vlachovobřezský radní.

Jak poznamenal Josef Čadík, s kinematografem jezdí tam, kam si je města o obce objednají. „Úplně jednoduše, jezdíme tam, kde nás chtějí a mají rádi,“ uvedl.

Věra Houšková, ředitelka prachatického KISu upřesnila, že v Prachaticích se i přes léto promítá pravidelně v Kině Národka. „Pokud by se k tomu přidalo i letní kino, jsou to samozřejmě další náklady, museli bychom mít vyšší rozpočet,“ dodala.