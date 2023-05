Přes dva a půl metru na šířku mají parkovací místa v Prachaticích jen u Kauflandu. Ta s označením kočárku jsou ještě o kousek širší. Na nich se parkuje i majitelům velkých dobře a nehrozí, že při otevření dveří jimi narazí do vedle zaparkovaného auta.

Malé náměstí Prachatice. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Na Malém náměstí před Priorem je vystoupení z auta o dost komplikovanější. Vylézt mnohdy znamená zadržet dech a pořádně zatáhnout břicho. Vystupování z aut je většinou velký adrenalin a otlučené vlastní nebo sousedovo dveře na denním pořádku. Jen místo s označením invalidního vozíku je širší. Jenže není pro každého. „Tady je parkování hodně komplikované,“ popisuje blonďatá maminka malého kluka, kterého se snaží vyprostit z autosedačky na zadním sedadle a vyndat z auta. Přitom si jednou rukou drží zadní dveře a snaží se „neomlátit“ auto vedle. Procházející chlapík situaci komentuje se slovy, že on raději zaparkuje u pošty, protože se svým sníženým autem odřel nárazník o vysoký obrubník. Není divu. Obrubník nevadí jen vysokému eSUVéčku, se sporťákem je ideální na místo zacouvat. „Jenže v téhle ulici zablokujete dopravu raz dva. Vždyť se podívejte, jaký je tu provoz,“ ukazuje na projíždějící auta, která stojí v koloně až k pekárně, protože musejí dát přednost těm, kdo projíždějí Zvolenskou pod Dolní Bránou. „Jestli by nebylo lepší jedno místo ubrat a parkovací pruhy rozšířit. Bylo by to pohodlnější pro všechny,“ shodující se oba řidiči na místě. Není se ani čemu divit, když majitel většího auta zaparkuje přes dvě místa. Do jednoho se s velkým autem prostě nevejde.

Ťukance do dveří na parkovištích jsou v Prachaticích denním chlebem. Platnou českou normu na šířku parkovacího místa splňuje to u Kauflandu. Tam ale zase panuje nejistota při hledání místa. „Nejsou tu značky a platí tu přednost zprava, jenže ta mnohým řidičům moc neříká. Člověk, aby tu byl víc než opatrný,“ vysvětluje muž ze Záblatí, který před supermarketem čeká na manželku a pozoruje „cvrkot“. Řidiči u prachatického Terna si raději stoupají na šikmé státní před prodejnou, je to lepší. „A to si tu občas někdo stoupne ne hulváta do vyjížděcího pruhu. Jen se podívejte, parkoviště skoro prázdné a ta oktávka stojí vlastně v silnici,“ ukazuje mladík na až neuvěřitelně zaparkované auto.

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury jak drobné, tak i větší karamboly na parkovištích zaměstnávají policii přímo na „místě činu“, občas se ale v policejní svodce objeví i žádost k veřejnosti o spolupráci. „Stává se, že řidič, který škodu způsobil, ujede z místa,“ potvrdil mluvčí s tím, že původce karambolu nepočká na majitele poškozeného vozu ani neoznámí škodu majiteli nějak jinak. Policii pak nezbývá než hledat pachatele třeba i pomocí záznamů z kamer na parkovištích nebo svědectví dalších řidičů. Přitom by stačilo jen nechat kontakt za stěračem. Poškozený majitel auta se může následně rozhodnout, jestli chce škodu řešit přes pojišťovnu, nebo ne.

Podle normy ČSN 73 6056, jež platí od roku 2011, musí mít parkovací místa v Česku minimálně 2,5 m na šířku a kolmá stání 5 m na délku. Podle odborníků z inzertního auto-moto webu TipCars.com jsou ale tyto rozměry už dnes zastaralé. Auta totiž v posledních letech narostla do šířky i délky o 20 i více centimetrů. „Vždyť třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia má přes 180 cm na šířku a téměř 470 cm na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z doby, kdy bývala auta o dost menší,“ říká ředitel TipCars.com Marek Knieža. „Moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky.“

Tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa potvrdil, že poškození jiným vozidlem, např. na parkovišti obchodních center, je velice frekventovaný typ hlášených škod. „Ročně vyřizujeme několik tisíc podobných událostí. V roce 2021 jich bylo 8 490, loni už 9 610. V roce 2019, tedy před covidovou epidemií, to bylo 10 364 škod. Můžeme tedy říci, že v posledních dvou letech počet těchto škod roste a postupně se vracíme na úroveň před covidem.“ Jedná se podle něj o menší, tzv. plechové škody: poškrábaný lak, poškozené blatníky, dveře nebo nárazníky, kde se průměrná škoda pohybuje okolo patnácti tisíc korun. Co se týká Jihočeského kraje, v minulém roce Kooperativa evidovala 423 škod.

Jak široká jsou parkovací místa ve Prachaticích? Měřeno od vnitřních hran oddělovacích pruhů.

Malé náměstí (před Priorem) 220 cm

Terno cca 246 cm

Penny cca 245 cm

Kaufland cca 260 cm