Připravil ho volarský Dům dětí a mládeže. A tak se v odpoledních hodinách s plnými žaludky scházeli ve společenském sále radnice rytíři, Fleenstouni, Spaedermani, víly, malé čarodějnice a nechyběly ani princezny, neboť bez nich by to vůbec nešlo. Všechny přivítala Vlaďka, která dětem popřála velký barevný karnevalový zážitek a děti se daly do tance, reje, ale i různých soutěží. Na vše dozíraly známé pohádkové bytosti Měsíčník, Větrník a Slunečníku a nemohla chybět Večernice. Tanec, hry a zábava a to jak mezi dětmi, tak mezi jejich rodiči a celý program obohatilo vystoupení Hopsinek. Malé slečny na trampolínách pod vedením jejich trenérkou Verčou to rozbalily náramně.



No a na konec se jelo mašinkou a vše zpestřil výbuch zajímavého barevného kvítí. A končilo se stylově, neboť Večerníček oznámil dobrou noc.



Ladislav Beran