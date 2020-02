Snad poprvé v historii SKI areálu na Libínském Sedle se nepodařilo vůbec spustit velkou sjezdovku. Jitka Soukupová z lyžařského areálu potvrdila, že nepamatuje sezónu, kdy by vlek stál a na svahu nebyl žádný sníh.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

A to i přes to, že v areálu zasněžují. „Jenže, mrazů bylo málo, přírodního sněhu také. Takže jsme sice zasněžovali, když to šlo, ale umělý sníh raději použili na malou sjezdovku. Než mít sníh jen na polovině velkého svahu, vsadili jsme na jistotu,“ popisuje situaci v areálu.