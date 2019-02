Stará budova, kde se narodilo množství dětí několika generací, se vyprazdňuje. Po stolech v sesterně porodnického oddělení zůstaly včera na linoleu jen ztmavlé obdélníky, skříňky kolem zdí zely prázdnotou a v pokojích rodiček čekala na stěhování pouze jedna maminka s miminkem. „Tři maminky s dětmi dnes propustíme domů, takže tu zůstane jenom jedna,“ říkala porodní asistentka Monika Kramplová. „Tu převezeme na nové oddělení i s miminkem. Dnes bychom měli stěhování dokončit,“ doufala. „Do nového, krásného oddělení se samozřejmě těšíme.“

Nová budova:

V přízemí (1. patře) je gynekologická ambulance, která se otevře v pondělí.Dále tam bude podatelna a IT oddělení.

V 2. patře oddělení urologie, onkologie a ředitelství.

3. patro je dětské oddělení.

4.p. ženské a novorozenecké.

Vše se odehrávalo za provozu, takže na starém porodním sále stále ještě setrvávala sestřička. Spojovací chodbou stěhovali věci a postele kromě samotných zdravotníků také techničtí pracovníci nemocnice, kteří byli velikou pomocí.

Stěhování nemocnice je naplánováno do čtyř etap. Ve čtvrtek se odehrávala etapa první. „To stěhujeme lůžková oddělení,“ vysvětloval právník nemocnice Vojtěch Remeň. „Čili dětské a gynekologicko-porodnické se stěhují od úterka. Odpoledne kolem 15. hodiny počítáme, že již uzavřeme starý pavilon a otevřeme nový.“

V příštím týdnu nastane stěhování urologické ambulance, které je v novém pavilonu určeno 2. patro. Za další týden dojde na onkologickou ambulanci a stacionář, které se přemístí stejného patra jako urologická ambulance. „A poslední se budeme stěhovat my – administrativa – do zbývajícího volného prostoru,“ pokračoval Vojtěch Remeň. „Takže v prvním týdnu v březnu by měl žít a být zabydlený komplet celý pavilon.“