Prachaticko - Husinečtí rybáři přišli při letošních rychlých povodních o devadesát procent ryb.

VELKÉ ŠKODY. V době, kdy jsou škody sečteny, se práce týkají úklidu. Hospodář však už plánuje úpravy, které by sádky a líheň ochránily. | Foto: Radek Štěpánek

Největší úder přitom přišel v době, kdy byla povodňová pohotovost již zrušena. Zatímco sčítají škody, plánují už i to, jak příští povodňové vlně zabránit.

Byli pozdě varováni

„Povodňová pohotovost byla nahlášena týden, v tu dobu teklo z Husinecké přehrady zhruba třicet kubíků vody za sekundu. V sobotu byla pohotovost zrušena a já šel spát v klidu. V půl druhé ráno mě ale vzbudil telefon od hrázného, který mě varoval, že přehrada upouští sto padesát kubíků,“ vysvětloval rybářský hospodář Milan Sucharda. Podle jeho slov byla největší zbraní povodně její rychlost.

„Kdybychom byli před nebezpečím varováni alespoň den předem, jsem přesvědčen, že bychom stihli alespoň devadesát procent ryb zachránit,“ tvrdil Sucharda s tím, že organizace má pro takové případy u Husince k dispozici rybník Moravice. „Tento rybník je proti povodním tak dobře zabezpečený, že vydržel i při povodních v roce 2002. „Ryby by byly sice pomíchané, ale alespoň v bezpečí,“ pokračoval Sucharda.

Hliněný val

V době, kdy jsou sečteny škody a hlavní práce se týkají úklidu, už hospodář plánuje úpravy, které by sádky a líheň ochránily. „Přímé nebezpečí nám nehrozí od koryta řeky, ale od jezu, který je přibližně na úrovni našeho zařízení. Při zvýšení hladiny se voda z jezu přelije do louky a pokračuje směrem k nám. Přes louky bych tedy chtěl vybudovat hliněný val, který by zarostl trávou a vrbami. Zatím jsem jednal s odborem životního prostředí, otázkou zůstává, jak se k problému postaví povodí a jaké budou finanční nároky akce,“ popisoval svůj plán hospodář.

Kromě velkých škod na rybách a zařízení sádek a líhně postihly rybářkou organizaci také škody na rybníku v Bohunicích. Měli jsme tam pět metráků násady kapra a násadu rychleného candáta a to všechno asi voda taky vzala. Rybník samotný ale vydržel. Naše škody tam tak odhaduji na padesát tisíc korun,“ uzavřel Milan Sucharda.

Ztráta ryb

Také na rybnících na netolicku, které spravuje Školní rybářství Protivín, způsobily lokální srážky velké škody. Poškozeno bylo deset rybníků. „Mohla za to souhra okolností. Pršelo dlouho a půda již vodu nedokázala vstřebat. Když potom přišly bouřky, voda se neměla kde zachytit a rovnou odtékala. Všechny rybníky máme dobře připravené na stoletou vodu, teď jí šlo ale ještě více,“ uvedl ředitel protivínského rybářství Václav Šrámek.

Podle jeho slov vyjdou opravy rybochovných zařízení na šest set tisíc korun, velké ztráty ale budou na samotných rybách. „Letos poprvé budeme mít větší škody na rybách než na materiálu. Hodně ryb uplavalo z rybníků do tekoucích vod, další část jich zůstala na loukách,“ pokračoval dále Václav Šrámek.

I přes tyto ztráty se Školní rybářství Protivín nechystá budovat nová protipovodňová opatření. „Proti takovým lokálním srážkám je těžké se bránit, i když máme rybníky zabezpečené. A stavět suché poldry přísluší někomu jinému,“ uzavřel ředitel Šrámek.

Radek Štěpánek