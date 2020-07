Letní bar jako předzahrádka prachatického Clubu 111 našel s prvním prázdninovým dnem místo v areálu na Parkáně. Káva v zeleném parku mezi hradbami, kde ani v parném létě nechybí stín, asi zákazníka přiláká.

Jana Vandlíčková - váš člověk v Deníku. | Foto: Deník

Za nápad tleskám, za rychlou reakci města v době pokoronavirové přidávám velké významné plus. Obavy z možného hluku nemusejí mít ani lidé s okny svých bytů do Parkánu. Bar zavře ve stejnou chvíli, kdy začíná noční klid. Drobnohled strážníků je zaručen. Denně přesně v deset totiž hlídka zamyká bránu do Parkánu. Perfektní spojení příjemného s dávno nastavenými pravidly ve městě.