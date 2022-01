Ski areál Zadov je v provozu denně od 8.30 do 16 hodin a večerní lyžování je denně kromě pondělí od 18 do 21 hodin. Každý den také lyžaře do areálu přiveze Skibus z Vimperka, z Písku jezdí ski bus ve středu, v pátek a v sobotu. Ve čtvrtek ráno přibylo v areálu pět centimetrů technického sněhu a rolbaři za svítání sjezdovku upravili tak, aby čtvrteční lyžovačka byla dokonalá stejně jako byla ta ve středu při večerním lyžování. Mimo provoz jsou ale zatím sjzedovky U Můstků, Do ráje a Rukáv.