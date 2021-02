Zdroj: Deník

Podle slov ředitelky školy Petry Staňkové se každý žák alespoň na jednu hodinu denně do školy dostane. „Říkáme tomu individuální konzultace. Paní učitelka dítěti osobně vysvětlí co potřebuje a zároveň spolu udržují osobní kontakt. Děti jí mohou z očí do očí říci všechno, co potřebují. Myslím, že je to tak správně. Děti potřebují kontakt,“ dodala Staňková

Díky tomu, že žáci do školy stále docházejí, nebyli ochuzení ani o předání pololetního vysvědčení. Základní škola ve Zbytinách v době koronovirové určitě docení výhody malotřídní školy rodinného typu. Žáci tu mají spojenou první a druhou třídu a pak třetí, čtvrtý a pátý ročník. Do vyšších tříd většinou dojíždějí do Prachatic.

Pokud se podívám do historie, najdeme informaci o tom, že vyučování ve Zbytinách předcházelo první písemnou zprávu o existenci místního kantora Ondřeje Hausera a o výstavbě 1732. S nárůstem obyvatel se zvyšoval i počet žáků a potřeba rozsáhlejší přestavby školy v roce 1880. Od roku 1732 do roku 1936 se ve škole s německým vyučovacím jazykem vystřídalo 10 učitelů.

Ve čtyřicátých letech 20. století měla škola čtyři třídy. V roce 1936 byla souběžně otevřena do roku 1938 škola česká, kterou navštěvovalo 22 dětí.