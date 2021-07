Vernisáž zahájil starosta města a předseda Asociace Jihočeských výtvarníků Vít Pavlík, který kvitoval, že dlouhé čekání na kulturní akci skončilo. Radost s postupného ožívání kultury mají i obyvatelé města.

Za plzeňské umělce vystoupila jednatelka Tamara Salcmanová, která v krátkosti představila Tvůrčí skupinu P 89 Plzeň. "Jsem ráda za to, že jste přišli a za to, že zde můžeme vystavovat. Přeji si, aby výstava měla úspěch, aby se Volaranům a lidem z okolí líbila," řekla a dodala motto tvůrčí skupiny: "Přátelství spojuje, a to je velký dar nás všech."

Ladislav Beran