Volarská galerie hostí výstavu umělců z rakouského Kremsu, ta zahájila v poslední pátek májového měsíce vernisáží. Zejména výtvarníci a několik sochařů z města Krems.

Zahájení výstavy rakouských umělců ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

Jde o páté největší město Dolního Rakouska, které stojí za návštěvu. Turistické stezky v přírodě, pozoruhodná umělecká scéna a samozřejmě spousta útulných vinných lokálů se postarají, jsou místa, pro která je důvod se tam vracet. „A též je to město umění, které nabízí k prohlídce nejen náš spolek,“ řekla v úvodu Dalia Blauensteiner, která se svými kolegy ve Volarech vystavuje. Umělce pozval do vystavovat do Volar Vít Pavlík, který je kurátorem galerie ve Volarech a současně zastává funkci předsedy Akademiků Jižních Čech.

Vít Pavlík uvedl, že je tradicí, že ve Volarech vítají domácí umělce ale i přátele přes hranice, nebo ze zemí Evropy, dnes jsou to umělci z rakouského Kremsu. „Ti k nám dovezli ojedinělá díla a zajímavá v tom, že jde o současný trend hledání v času a prostoru. Zejména díla, kde prosvícením baterkou zjistíte, co autor vytváří. Jde o neustálé hledání, kdy buď barvy, nebo rukodílná díla nechávají to základní na lidech samotných. Odkaz do budoucnosti, která je z hlediska umělců pouhý pojem, ale zanechává to, co umělec chce vyjádřit svým dílem to je u nás k vidění, a jsem rád, že přátelé z Kremsu u nás vystavují,“ dodal na závěr.

Na závěr Vít Pavlík poděkoval Volarským, co na vernisáž přišli a poděkoval Ivo Rolčíkovi žákovi volarské ZUŠ, který studuje hru na saxofon za velmi pěkný hudební doprovod vernisáže. Výstava je otevřena denně od 9 do 17 ve Volarské galerii na náměstí.