Jaroslav Pulkrábek představil Pavla Talicha, který pracuje a žije v Plané nad Lužnicí jako výjimečného fotografa camery obscury, a jeho výstavní činnost a účastníka mnoha domácích i mezinárodních sympozií. Po krátkém představení předal slovo autorovi výstavy ve Volarech Pavlu Talichovi. Sám fotograf nejdříve vysvětlil, že camera obscura je fotografie bez, objektivu kde záznamovým médiem je černobílý fotografický záznam. „Je to o dlouhých časech a exponovaném prostředí. Upřednostňuji klasické fotografické materiály a chemický proces. To, co zde vidíte, je část mé práce, kterou jsem rozdělil na dva soubory Bariéry a Exity, možná pro vás tak trochu nostalgické, ale po prohlédnutí najdete onen dlouhý čas, který běží dál a dál a Exity to je reakce na dění ve společnosti,“ dodal fotograf.

Jiří Plachý Šumavu miluje, své fotografie poskládal do knihy

Fotograf na hned v úvod poděkoval všem, kdo přišli a také saxofonistkám, které se postarali o hudební doprovod.

Ladislav Beran