Už na konci letošního roku budou mít Volarští možnost nakupovat v novém supermarketu. Do teď, pokud chtěli letákové zboží, museli vyrazit třeba do Prachatic. Jak potvrdil Vít Pavlík, starosta města, pokud vše půjde podle plánu, první košíky provezou v uličkách mezi regály zákazníci už v listopadu letošního roku. "Ve Volarech vyroste Penny Market," upřesnil.

V loňském roce totiž Volarští prodali pozemek v areálu bývalých kasáren za zhruba jeden milion korun právě za účelem vybudování prvního supermarketu ve městě. "Mimo to ale dostaneme další bonusy v podobě terénních úprav, parkoviště a chodníku," uvedl k plánům společnosti starosta. Jediné, co se nepodařilo, aby na křižovatce, kdy z hlavního tahu na Strážný odbočují Volarští do areálu bývalých kasáren, vyrostla kruhová křižovatka. "Nesplňovali bychom tu normy. Prostě se sem nevejde," vysvětlil starosta.