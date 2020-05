Vimperští letos zahájili několik plánovaných stavebních akcí. Jednou z nich je podle místostarosty Zdeňka Kuncla parkoviště v podzámčí.

Pod vimperským zámkem radnice staví nová parkovací místa. | Foto: Zdeněk Kuncl

„Tam bude vybudováno 29 kolmých parkovacích stání a 1 podélné parkovací stání pro osobní automobily. Součástí budou i 2 parkovací místa pro osoby ZTP,“ řekl. Součástí stavby jsou i dva chodníky. Jeden v blízkosti vstupu do areálu, který propojí blízké parkovací místo pro osoby ZTP a druhý, který bude spojovat stávající pěší trasy z centra města „Zámecká alej“ se zadním vstupem do kulturního areálu. Součástí stavby bude také nové oplocení, nové veřejné osvětlení a schodiště, které bude navazovat na branku u zadního vstupu do areálu. „Zároveň vysadíme osm stromů,“ upřesnil místostarosta. Stavba byla zahájena na podzim 2019 a předpokládaná cena je 3,3 milionu korun. Hotovo by mělo být v nejbližších dnech.