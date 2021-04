Rada kraje už schválila nejen finance, ale i zhotovitele, kteří vzešli z výběrového řízení. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Antonína Kráka je důvodem stavby špatný technický stav nynějších mostních konstrukcí, které budou odstraněny.

„Likvidace starého mostu a stavba nového přes Volyňku si vyžádá 31 milionů korun. Součástí projektu je i úprava koryta Volyňky v délce 58 metrů a vybudování provizorní lávky zhruba 25 metrů po proudu řeky,“ upřesnil náměstek hejtmana. Demolice starého a vybudování nového mostu přes Slupský potok v Záříčí bude stát 17,6 milionu korun.

Začnou v květnu

Práce na novém přemostění přes Volyňku i Slupský potok by měly začít v květnu a s jejich dokončením se počítá začátkem letošního listopadu. „Zhotovitelem první krajské zakázky je společnost STRABAG a druhé společnost Starmosty,“ doplnil Krák.

Zmíněný most přes Volyňku ve Vimperku bude poslední částí postupných úprav průtahu městem ve směru České Budějovice – Kvilda. Jak upozorňuje starostka Jaroslava Martanová, Vimperští průběžně s krajem na těchto akcích spolupracují. „Stěžejní byla rekonstrukce železničního viaduktu, která se dělala v letech 2009 a 2010,“ připomíná starostka a připojuje, že vozovka je nyní uložena o 1,2 metru níže. Umožňuje to průjezd velkých nákladních vozidel. Další velkou akcí byla stavba kruhové křižovatky, zahájená v roce 2016, na kterou se napojovalo autobusové nádraží, prodejny, místní komunikace a přeložen byl i malý mostek.

Aktuálně se nyní pro kraj rekonstruuje povrch vozovky na silnici na Kvildu v úseku od okružní křižovatky Fišerka až po výjezd z města. „Je to průjezdné na semafory a bude stále,“ říká Jaroslava Martanová k současným dopravním opatřením a dodává, že město se na pracích podílí novými chodníky a inženýrskými sítěmi. Zhruba 800 metrů dlouhý úsek ulice by se měl rekonstruovat do začátku června.

Na adresu mostu přes Volyňku starostka konstatovala, že už má „svoje odžito“. Už zde byly zahájeny přeložky inženýrských sítí. Až začne demolice starého mostu, musejí řidiči počítat s úplnou uzavírkou. Objížďka bude vedena po místních komunikacích a po estakádě, pod níž se most nachází.