Výstavba venkovního wellnesscentra třeboňských Lázní Aurora, která bude stát přibližně 120 milionů korun, nabrala v zimě zpoždění. Letos v létě nový komplex s bazény ještě v provozu pro veřejnost nebude. Podle starosty města Jana Váni (ODS) se dveře do areálu otevřou zřejmě v polovině září.

U třeboňských Lázní Aurora se staví bazénový komplex. V létě hotový ale ještě nebude. | Foto: Město Třeboň, Jan Váňa

„Stavba postupuje podle schválených projektů. Samozřejmě u takto velké investice jsou zde některé změny v projektu, na kterých se dohodne vždy investor s dodavatelem stavby. V zimě nebylo možné provádět některé technologické procesy. K posunu termínu dokončení nepochybně dojde. Nepočítám s tím, že by zde letos v létě probíhaly koupací akce. Lázně si musí napřed provoz osahat. Kvůli čtyřiatřicetidennímu skluzu by se mohlo otevřít v polovině září,“ odhadl termín otevření starosta Jan Váňa. Dodal také, že předpokládá velký přínos wellnesscentra pro lázně. „Když se bavím s majiteli ubytovatelů, tak je to bonus i pro ně,“ podotkl Váňa.