„A právě ve středu obují papuče do školy, práce či obchodu všichni, kteří hospicovou péči podporují a chtějí vyjádřit sounáležitost s hospici a jejich pacienty. Nazujete si jakékoliv pohodlné, nové, staré, vtipné, ručně vyrobené domácí obutí a vyrazte v něm na jeden den do světa. Neztratíte nic a pomůžete dobré věci,“ vyzývá Štěpánka Válková, vedoucí Domácího hospice sv. Jakuba v Prachaticích.

Štěpánka Válková ujišťuje, že všichni, kdo nazují 5. října papuče se zasmějí, zároveň vytvoří úsměvy na tvářích ostatních a také upozorní na tolik ceněnou službu. "Pokud někdo potřebuje více informací, může v úterý 4. října navštívit Domácí hospic sv. Jakuba v Horní ulici v Prachaticích osobně. V rámci Dne otevřených dveří se můžete dozvědět vše, co vás o hospicové péči třeba zajímá," dodává. Zázemí domácího hospice tvoří přívětivá kancelář, péče o pacienty se odehrává v jejich domovech. Ostych při návštěvě tedy není na místě.

Papučový den podporuje hospicovou péči.Zdroj: Deník/ Redakce

Za tři roky své existence pomohl Domácí hospic sv. Jakuba důstojně dochovat 78 pacientů z regionu Prachaticka. Důstojně, bez bolesti a hlavně – doma. Specializovaný hospicový tým „sv. Jakuba“, který tvoří lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelky patří, stejně jako další tři domácí hospice v Českých Budějovicích, Strakonicích a Českém Krumlově pod křídla obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Jana N.

Neumanna působící na poli hospicové péče již 17. rokem. Záruka kvality, odborná zdravotní péče, laskavý přístup a pokora… to vše DH sv. Jakuba nabízí. Ačkoliv se hospicová péče pomalu ale jistě dostává do povědomí široké veřejnosti, je stále potřeba pokračovat v osvětových akcích. Jde totiž hlavně o to, aby se hospicová péče přiblížila včas těm, kteří ji potřebují.