„Zúčastnění o tom vědí. Z důvodu jejich komfortu a klidu na odběry název obce předem nezveřejníme,“ řekla ředitelka KHS.

Další odběrové místo u hranic

Kvetoslava Kotrbová ale Deníku také potvrdila, že se chystá nové odběrové místo. Vznikne v příštím týdnu u hranic s Bavorskem, ve Strážném.

Jiřina Kraliková, starostka obce Strážný, se na testování domluvila s pražskou firmu Scimed, která se ozvala vedení městysu Strážný jako první. Podle jejích slov je vše domluvené a s testováním se začne pondělí 11. května odpoledne, zhruba kolem 13. hodiny. Předběžně je domluveno, že odběry bude firma provádět v pracovní dny mezi 13. a 17 hodinou. „Odběrový stan bude na kraji obce. Příjezdovou trasu označíme a testy budou pouze po předchozím objednání,“ upřesnila s tím, že obec nemůže odběrný stan umístit přímo na hraniční přechod. Obec tam nevlastní žádné pozemky a navíc by byl problém také s elektřinou.

Scimed testuje levněji

Posunout začátek testování může podle Jiřiny Kralikové už jen počasí. Na pondělí totiž předpověď avizuje sněhovou kalamitu. "Snad bude jen pršet," doufá stráženská starostka. Během víkendu by také mohl začít fungovat objednávkový formulář. (Jakmile bude zprovozněn, zájemci ho najdou nejen na webu městyse Strážný, ale také na webu Prachatického deníku, pozn. aut.). Informace z webu pražské společnosti Scimed říkají, že samoplátce, tedy pendleři, u nich za testování zaplatí 2.190 korun bez DPH.

Hygienici jsou rádi

„Jsme rádi za každé odběrové místo, které vznikne rychle. Chceme testovat v co největší míře a odběrové místo na hranicích je navíc ještě pomoc pendlerům, kteří doklad potřebují,“ kvituje zřízení dalšího odběrového místa ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová s tím, že jiné kraje odběry přímo na hranicích nemají. Ředitelka KHS pro Deník uvedla, že veškeré aktivity spojené s testováním na jihu Čech hygienici vítají. "My jsme ti poslední, kdo by takovým aktivitám bránil," zakončila.