Ve dvou třídách ve Svaté Maří se učí děti z prvního stupně

Základní škola ve Svaté Maří má tradici bezmála tři sta let. Založena totiž byla už v roce 1735. S přestávkami se tam pak vyučovalo až do sedmdesátých let minulého století.

Svatomářští školáci vyrážení na výlety i exkurze. Jeden z nich je v roce 2018 zavedl do Muzea maškar v Milevsku. | Foto: ZŠ Svatá Maří

Zdroj: Deník Tehdy byla obec pro nedostatek děti donucena základní školu uzavřít. A zůstala jen ta mateřská. K obnově školy do šlo v devadesátých letech. Hned v prvním novodobém školním roce ve Svaté Maří do lavic usedlo sedm prvňáčků a škola má v obcí své pevné místo dodnes. Počet dětí se do dnešních dnů ustálil na třech desítkách. V tamní malotřídní škole se vzdělávají děti prvního stupně. Dvě třídy pro pět ročníků má škola trvale už celých osmnáct let. Riskoval při předjíždění náklaďáku, těžce zranil řidičku protijedoucího auta Přečíst článek › Ve stejnou dobu došlo ke spojení se školkou, a tak se Svatomářští pyšní Základní a mateřskou školou, kam denně chodí padesátka dětí. K dispozici mají nejen školní třídy, ale také školní družinu a jídelnu, která je umístěna v Domě s pečovatelskou službou. Ředitelskou ZŠ a MŠ Svatá Maří je Renata Gaudníková, která je zároveň třídní učitelkou pro I. třídu. Škola a školka má celkem patnáct zaměstnanců.



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu