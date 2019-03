Prachatice - V sobotu 2. března 2019 se prachatičtí včelaři sešli na výroční členské schůzi. Sešli se v jídelně internátu Pedagogické školy, kde mezi sebou přivítali představitele Městského úřadu Prachatice, tajemníka ing. Karla Paška a starostku městského úřadu v Husinci, Ludmilu Pánkovou.

Výroční členská schůze byla zaměřena do 2 oblastí. V první části bylo hodnoceno, jak se v roce 2018 dařilo včelkám a jaké byly výsledky ve výnosu medu. Rok 2018 byl charakterizován jako teplý a suchý rok, což by z laického hlediska mělo nahrávat včelařům. Bohužel skutečnost byla úplně jiná. Rychlé jarní oteplení způsobilo tu skutečnost, že příroda se rychle rozvinula a všechny stromy naráz rozkvetly. Bohužel to bylo v době, kdy včelky nebyly ještě v plné síle a následně došlo pak k tomu, že vše najednou rozkvetlo. Ale zase bohužel vlivem vysokých teplot nebylo tolik nektaru vzhledem k velikému suchu. Z hlediska výnosu medu to stačilo k tomu, že ještě květový med, i když v omezeném množství, se podařilo vytočit a dlouhotrvající sucho mělo za následek, že byla ukončena snůšková doba a medovicový, neboli tmavý med nebyl žádný. Snůškové období tak bylo ukončeno v polovině července a včelaři museli neprodleně začít krmit, neboť zákon „co včelkám jsi vzal, musíš vrátit formou krmení cukrem“. Pokud se týká stavu včelstev, tak v naší organizaci chovají členové v průměru 1120 včelstev. Není ani tajemstvím, že formou špatného krmení, včetně léčení dochází přes zimní období ke snížení počtu včelstev. V naší organizaci se jednalo cca o 100 včelstev. Závěr z tohoto hodnocení jasně ukázal, že o včely se včelař musí starat zodpovědně. Pak může být dosaženo dobrých výsledků.