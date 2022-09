Miroslava Prokešová, která je předsedkyní a hybným motorem Včelařského spolku pro Prachatice a okolí od roku 2015, pro Deník řekla, že spolek má 148 aktivních členů. Ti se momentálně připravují na léčení a dokrmování včelstev. „To je na podzim to nejdůležitější,“ upřesnila. Dodala, že v nejbližších dnech do Prachatic dorazí přátelé včelaři ze Slovenska, pro které naši včelaři připravují výlety po Šumavě. „Hned potom začneme připravovat tradiční včelařský ples,“ těší se na další práci Miroslava Prokešová.

Spolek si nemůže stěžovat ani na nezájem mladých lidí o včelaření. Jen v letošním roce se podle slov Miroslavy Prokešové do spolku přihlásilo dvanáct nováčků. „Když se někdo rozhodne včelařit, musí si najít někoho, kdo mu bude radit a pomáhat, nejlépe z rodiny. Pokud nemá tu možnost, stačí nás kontaktovat. My ho přijmeme do spolku a může se dokonce zapsat do včelařského kurzu, kde se naučí základy,“ popisuje Miroslava Prokešová s tím, že velká škoda je, že včelaři v Česku nemusejí skládat zkoušky jako třeba myslivci.

Včelaře si ale spolek vychovává od mládí, do včelařského kroužku při ZŠ Vodňanská chodí jedenáct dětí, budoucích včelařů.