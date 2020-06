Poté, co si do vily nezvaný nájemník chodil jak domů, dokázali zástupci Živých Prachatic získat na svou stranu dvanáct zastupitelů a Technické služby, které musely na přání šéfa radnice objekt využívat jako sklad, ho musejí do konce června vyklidit. Dlouholetý boj ale nekončí.

Do 22. června mají šanci přihlásit se všichni, kdo by chtěli v Kralově vile příští roky hospodařit. Vznikla komise, která má nabídky budoucích nájemníků posoudit. Všechna uskupení zvolená do zastupitelstva Prachatic v komisi mají svého zástupce. Opozici se s pomocí dvou koaličních hlasů povedlo prosadit i to, že rozhodující pro výběr majitele nebude nabízená cena za pronájem, nýbrž záměr pro využití objektu a zahrady.

A poslední slovo budou mít tak jako tak zastupitelé někdy na začátku léta. Možná už o prázdninách bude v Nádražní ulici nový nájemník. Nezbývá než dodat, že nejen kulturní aktivity spolku Živá vila Prachatičáci všeho věku podporují a nikdo nechce, aby se z Kralovy vily do chvíle zbourání stalo drogové doupě. To by byla příliš velká ostuda.