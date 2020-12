„My jsme tak trochu vánoční úchylové, zdobíme vše od té doby, co jsme se vzali,“ uvedl Petr Mládek, že nyní mají na domě asi tři tisíce žárovek na cca 250 metrech kabelu.

STOVKA DEKORACÍ UVNITŘ

Jejich záliba však sahá mnohem dál. „Další asi stovku dekorací, od stromečků, přes domečky, sněhuláky, skřítky, sáňky až po soby, máme doma v interiéru,“ směje se Dagmar Mládková.

Instalace výzdoby jim společně zabere dvě dopoledne. „Doma zdobíme ještě o týden dříve, než začíná advent, protože se těšíme a chceme si tu atmosféru užít, co nejdéle,“ zmínila. Instalace světel venku trvá určitě dvanáct hodin a stejný čas i vnitřní aranže,“ vyčíslila.

Osvětlení venku se skládá z několika desítek druhů, navíc vše ovládá časový spínač. „Na noc se to automaticky vypíná a večer zase rozzáří,“ dodal Petr Mládek.

SVÍTÍCÍ LES DO ULICE

První osvětlení na vánoční stromek se objevilo r. 1882, svítící dekorace do interiéru a exteriéru o desítky let později. Světelné ozdoby patří k moderní době a zejména v USA jsou velmi oblíbené a řídí se módními trendy. Vývoj šel dopředu i po technologické stránce, dnes díky LED žárovkám nehrozí vzplanutí a spotřeba elektřiny výrazně klesla.

Všechny své poklady skladují v banánových krabicích, které zaplní půlku sklepa. Jejich specialitou jsou dřevěné stromky ze starých palet. „Je to náš originální nápad, potom je začali vyrábět i lidé v okolí,“ sdělil milovník Vánoc.

Vesměs zaznamenávají pozitivní ohlasy. „Občas někdo řekne, že už je to trochu moc, ale většině lidí se to líbí. Večer tu zastavují auta, zajíždí do ulice a fotí si náš dům, což nás těší,“ přiblížil, že pro návštěvy je osvětlený dům i ideální navigační bod.

Elektrického proudu jejich vybavení nespotřebovává mnoho. „Všechny dekorace jsou z LED světel nebo na baterie, nepozorujeme, že by nám v tomto období rapidně stoupla spotřeba energie,“ popsala Dagmar Mládková, že to s hodinami netočí. „K zálibě mě přivedl manžel, v podstatě čím více byly dostupné různé dekorační prvky v obchodech, tak jsme si je postupně pořizovali,“ vysvětlila.

RODINNÁ TRADICE

Když se někde objeví něco, co nemají, musí si to pořídit. „Obdivovali jsme vždy výzdobu ve filmech, také v květinářstvích, když máme možnost, tak si sbírku doplníme,“ uvedla. Podle Petra Mládka to není jen o dekoraci, ale o celkové atmosféře tohoto období. „My nejen prožíváme Vánoce jako dospělí, vedli jsme k tomu i děti, ale od závěru listopadu už máme staženo na padesát vánočních filmů a pohádek, kdy se každé odpoledne na nejméně jeden podíváme,“ přiblížil rodinné tradice.

Celý rok je podle nich velká příprava na Vánoce. „Dárky, žádný blázinec, ty už máme všichni dávno nakoupené a zabalené. Neprožíváme stres jako ostatní, opravdu si ten závěr roku užíváme společně,“ doplnil Petr Mládek, že třeba pro děti opravdu vedli seznamy dárků a když byly malé měly společně pod stromečkem pořádnou nadílku. „Je to pro nás stěžejní svátek,“ uzavřela Dagmar.